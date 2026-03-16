Как Дальний Восток поможет Африке

Россия и Намибия намерены развивать партнерство в области совместного рыболовства в африканских водах и наращивать поставки удобрений с российского Дальнего Востока. Об этом стало известно в ходе бизнес-форума, прошедшего в Виндхуке.
Глава КРДВ Николай Запрягаев подчеркнул роль России как ведущего производителя зерна и обозначил дальневосточные и арктические порты как перспективный маршрут для поставок в Африку. Роль Находкинского завода удобрений выходит на первый план — продукция уже поступает намибийским сельскохозяйственным предприятиям.
Также Намибия обладает значительными биологическими богатствами и выгодным географическим положением, а Россия располагает современным рыболовным флотом и передовыми технологиями. Озвучено, что в будущем в акватории Намибии могут работать суда с Дальнего Востока.
Наконец, по данным КРДВ, дальневосточные специалисты в области агропищевых технологий и продовольственной безопасности отправятся в Намибию на работу. Планируются совместные учебные курсы и обмен студентами между странами.
Напомним, что из Владивостока уже идут поставки рыбы в 35 стран. В ближайшее время первая партия минтая отправится в Бразилию. Прогнозируемый объем экспорта в Бразилию к 2030 году оценивается в 32,3 тысячи тонн.