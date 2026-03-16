В Казани построят завод технологических «нефтяных» насосов

На базе предприятия «Казанькомпрессормаш» в столице Татарстана возведут завод технологических насосов. Первая очередь предприятия будет запущена в июне этого года. Об этом на аппаратном совещании доложил глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов.
Новый завод «нефтяных» насосов с объемом инвестиций порядка 4 млрд рублей станет альтернативой зарубежным решениям. Он сможет выпускать до 300 насосных систем ежегодно.
По словам Ромаана Фатхутдинова, первая очередь завода будет запущена в июне этого года. Это позволит создать 200 новых рабочих мест.