В Казани построят завод технологических «нефтяных» насосов

Первую очередь предприятия запустят в июне текущего года.

Источник: Город Казань.KZN.RU

На базе предприятия «Казанькомпрессормаш» в столице Татарстана возведут завод технологических насосов. Первая очередь предприятия будет запущена в июне этого года. Об этом на аппаратном совещании доложил глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов.

Новый завод «нефтяных» насосов с объемом инвестиций порядка 4 млрд рублей станет альтернативой зарубежным решениям. Он сможет выпускать до 300 насосных систем ежегодно.

По словам Ромаана Фатхутдинова, первая очередь завода будет запущена в июне этого года. Это позволит создать 200 новых рабочих мест.