В Беларуси завод ищет сотрудника, обещая зарплату 16 470 рублей. Информация опубликована на официальном портале Государственной службы занятости.
Вакансия директора на портале была опубликована Минским часовым заводом. Характер работы указан постоянный, количество смен — одна. Руководителю готовы платить заработную плату 16 470 рублей.
Среди требований к кандидату на должность прописаны следующие. Наличие высшего образование, опыт управленческой работы в часовом производстве не менее пяти лет. Кроме того, необходимо знать пять языков: английский и немецкий — в совершенстве, а турецкий, итальянский, французский — средне-продвинутый.
Также у кандидата должен быть высокий уровень экономических и инженерных знаний. Руководитель должен также разбираться в часовом производстве и иметь контакты с лидирующими производителями часов.
