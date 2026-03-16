Собчак продала долю ресторана на «Летучем голландце»

Журналистка Ксения Собчак стала не просто владелицей ресторана Veter на «Летучем голландце», но и лично вошла в его руководство. С 12 марта она числится одним из директоров ООО «Манила» — юрлица заведения.
— Вторым директором и совладельцем стал предприниматель Бай Усубалиев. Ему принадлежит 20% долей, следует из данных ЕГРЮЛ, — пишет РБК.
Ранее партнером Собчак был основатель холдинга Pinskiy&Co Антон Пинский. Он вышел из капитала в ноябре 2025-го, а в феврале 2026-го 100% долей записали на Собчак. Теперь она решила разделить бизнес с новым совладельцем, но оставила за собой оперативное управление.
Усубалиев — иностранец из Средней Азии. В России он также владеет долями в московских компаниях, связанных с торговлей лесом и медициной. У самой Собчак помимо «Манилы» есть доли еще в двух ресторанных проектах в Москве — ООО «Фиш» и ООО «Гавань». Их совокупная выручка за 2024 год превысила 800 млн рублей.
Сам ресторан Veter закрывался осенью 2025-го из-за судов за товарный знак. «Манила» судилась с предпринимательницей Верой Абель, чьи проекты тоже использовали бренд Veter. Полностью запретить использование названия не удалось — разбирательства продолжаются.