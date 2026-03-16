Пермская авиакомпания совершила первый рейс в Монголию

Пермская авиакомпания «Геликс» впервые выполнила грузовой рейс в Монголию, информация появилась в социальных сетях перевозчика. В ночь на 11 марта грузовой самолет Ил 76 успешно выполнил рейс из аэропорта «Ульяновск Восточный» в международный аэропорт «Чингисхан», который находится вблизи Улан Батора.
Монголия стала 36 страной в географии полетов компании. Груз весом 1,2 тонны был успешно доставлен в аэропорт Ульяновска с полным логистическим сопровождением, а затем оперативно погружен на борт Ил 76. Команда инженерно технического экипажа использовала погрузочное оборудование «Геликс».
Авиакомпания «Геликс» обеспечивает транспортную поддержку нефтяных компаний России, выполняет поисково спасательные работы на территории Урала, организует туристические полеты на Северный Урал и перевозку крупногабаритных и сборных грузов.