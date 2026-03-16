Пермская авиакомпания совершила первый рейс в Монголию

Пермская авиакомпания «Геликс» впервые выполнила грузовой рейс в Монголию, информация появилась в социальных сетях перевозчика. В ночь на 11 марта грузовой самолет Ил 76 успешно выполнил рейс из аэропорта «Ульяновск Восточный» в международный аэропорт «Чингисхан», который находится вблизи Улан Батора.