В Омской области 20-метровая глыба льда накрыла башню у школы

Прокуратура Омской области сообщила о коммунальной аварии в Крутинском районе, создающей угрозу для детей. Надзорное ведомство провело проверку после протечки на водонапорной башне.
Как выяснилось, вода вытекала из колбы сооружения, из-за чего конструкция обледенела. Ледяной массив достиг высоты более 20 метров.
Рядом с башней находятся лицей, стадион и детская площадка. Обрушение льда грозит падением самой башни, что может привести к травмам людей, в том числе несовершеннолетних. Также есть риск прекращения подачи холодной воды потребителям.
Прокуратура внесла представления в администрацию района и ресурсоснабжающую организацию. Устранение нарушений поставлено на контроль.
Ранее мы сообщали, что прокуратура заинтересовалась вырубкой лесов на севере Омской области.