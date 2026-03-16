Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области 20-метровая глыба льда накрыла башню у школы

Прокуратура потребовала срочно устранить аварию на водонапорной башне в Крутинском районе, из-за которой ледяной массив навис над лицеем и стадионом.

Источник: Прокуратура Омской области

Прокуратура Омской области сообщила о коммунальной аварии в Крутинском районе, создающей угрозу для детей. Надзорное ведомство провело проверку после протечки на водонапорной башне.

Как выяснилось, вода вытекала из колбы сооружения, из-за чего конструкция обледенела. Ледяной массив достиг высоты более 20 метров.

Рядом с башней находятся лицей, стадион и детская площадка. Обрушение льда грозит падением самой башни, что может привести к травмам людей, в том числе несовершеннолетних. Также есть риск прекращения подачи холодной воды потребителям.

Прокуратура внесла представления в администрацию района и ресурсоснабжающую организацию. Устранение нарушений поставлено на контроль.

Ранее мы сообщали, что прокуратура заинтересовалась вырубкой лесов на севере Омской области.