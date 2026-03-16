В Казахстане усиливают контроль за ценами на социальные продукты

Совещание по стабилизации инфляции прошло под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает DKNews.kz.
На встрече рассмотрели результаты государственного контроля за реализацией социально значимых продовольственных товаров и меры по предотвращению роста цен.
Более 600 нарушений торговых надбавок.
Как сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, с начала года был проведён анализ более 2 тысяч электронных счетов-фактур.
В результате выявлено 631 нарушение законодательства, связанное с превышением допустимой торговой надбавки на социальные продукты питания.
Только за февраль специалисты зафиксировали более 760 рисков по электронным счетам-фактурам.
«Сейчас с помощью ИИ мы анализируем не только факты превышения торговой надбавки, но и количество торговых сделок с социальными продуктами питания. Например, если в один день с товаром проводится несколько сделок, высока вероятность, что они носят фиктивный характер. Только за половину марта мы выявили и направили в профильные госорганы 56 административных дел по непродуктивным посредникам», — отметила Айжан Бижанова.
Рост цен замедлился.
По данным Министерства торговли и интеграции, с начала марта средний индекс роста цен на социальные продукты составил 0,2%.
Это заметно ниже показателя за аналогичный период прошлого года, когда рост составлял 0,5%.
Меры по стабилизации цен.
Для удержания цен на ключевые продукты правительство прорабатывает ряд мер.
В частности:
поддержка производителей молочной продукции совместная работа Министерства торговли, Министерства сельского хозяйства и других ведомств развитие логистики и поставок через Продкорпорацию и КТЖ.
Также для сдерживания сезонного роста цен на овощи действует «зелёный коридор» для импорта раннего урожая. Кроме того, рассматривается возможность беспошлинного ввоза некоторых овощей.
Ярмарки и скидки к Наурызу.
К празднику Наурыз в Казахстане планируется провести более 200 тематических ярмарок, где жители смогут приобрести продукты по доступным ценам.
Дополнительно с 13 по 23 марта в торговых домах и торговых центрах проходит акция Nauryz Sale, предусматривающая скидки на различные товары.
Ситуация в Алматинской области.
Отдельно на совещании рассмотрели ситуацию с продуктовой инфляцией в Алматинской области, которая занимает четвёртое место среди регионов по росту цен.
Здесь инфляция на продовольственные товары составляет 11,7%, увеличившись за месяц на 1,5%.
Наибольший рост цен с начала года зафиксирован на:
морковь — 41,1% картофель — 14,6% помидоры — 13% рыбу — 12,6% капусту — 9,7%
В целом рост цен наблюдается по 21 товарной позиции, причём по 18 из них показатели превышают средний уровень по стране.
Ответственность регионов.
В ходе совещания Серик Жумангарин подчеркнул, что борьба с продуктовой инфляцией во многом зависит от работы регионов.
По его словам, местные власти должны активно взаимодействовать с производителями и поставщиками, чтобы оперативно решать возникающие проблемы и обеспечивать стабильные цены для населения.