Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане усиливают контроль за ценами на социальные продукты

В правительстве Казахстана обсудили меры по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания.

Источник: DKNews.kz

Совещание по стабилизации инфляции прошло под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает DKNews.kz.

На встрече рассмотрели результаты государственного контроля за реализацией социально значимых продовольственных товаров и меры по предотвращению роста цен.

Более 600 нарушений торговых надбавок.

Как сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, с начала года был проведён анализ более 2 тысяч электронных счетов-фактур.

В результате выявлено 631 нарушение законодательства, связанное с превышением допустимой торговой надбавки на социальные продукты питания.

Только за февраль специалисты зафиксировали более 760 рисков по электронным счетам-фактурам.

«Сейчас с помощью ИИ мы анализируем не только факты превышения торговой надбавки, но и количество торговых сделок с социальными продуктами питания. Например, если в один день с товаром проводится несколько сделок, высока вероятность, что они носят фиктивный характер. Только за половину марта мы выявили и направили в профильные госорганы 56 административных дел по непродуктивным посредникам», — отметила Айжан Бижанова.

Рост цен замедлился.

По данным Министерства торговли и интеграции, с начала марта средний индекс роста цен на социальные продукты составил 0,2%.

Это заметно ниже показателя за аналогичный период прошлого года, когда рост составлял 0,5%.

Меры по стабилизации цен.

Для удержания цен на ключевые продукты правительство прорабатывает ряд мер.

В частности:

поддержка производителей молочной продукции совместная работа Министерства торговли, Министерства сельского хозяйства и других ведомств развитие логистики и поставок через Продкорпорацию и КТЖ.

Также для сдерживания сезонного роста цен на овощи действует «зелёный коридор» для импорта раннего урожая. Кроме того, рассматривается возможность беспошлинного ввоза некоторых овощей.

Ярмарки и скидки к Наурызу.

К празднику Наурыз в Казахстане планируется провести более 200 тематических ярмарок, где жители смогут приобрести продукты по доступным ценам.

Дополнительно с 13 по 23 марта в торговых домах и торговых центрах проходит акция Nauryz Sale, предусматривающая скидки на различные товары.

Ситуация в Алматинской области.

Отдельно на совещании рассмотрели ситуацию с продуктовой инфляцией в Алматинской области, которая занимает четвёртое место среди регионов по росту цен.

Здесь инфляция на продовольственные товары составляет 11,7%, увеличившись за месяц на 1,5%.

Наибольший рост цен с начала года зафиксирован на:

морковь — 41,1% картофель — 14,6% помидоры — 13% рыбу — 12,6% капусту — 9,7%

В целом рост цен наблюдается по 21 товарной позиции, причём по 18 из них показатели превышают средний уровень по стране.

Ответственность регионов.

В ходе совещания Серик Жумангарин подчеркнул, что борьба с продуктовой инфляцией во многом зависит от работы регионов.

По его словам, местные власти должны активно взаимодействовать с производителями и поставщиками, чтобы оперативно решать возникающие проблемы и обеспечивать стабильные цены для населения.