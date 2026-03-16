«Газпром» возобновил производство на бывшем заводе Bosch

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. ООО «БСХ Бытовые Приборы» (бывший завод бытовой техники немецкого производителя Bosch, перешедший под управление дочки «Газпрома»), в 2025 году возобновило выпуск холодильников, следует из отчета предприятия.
ООО «БСХ Бытовые Приборы» (бывший завод бытовой техники Bosch) в апреле 2024 года перешло во временное управление АО «Газпром бытовые системы», которое занимается производством кухонной бытовой техники.
«Фактическая деятельность общества в 2025 году включала производство и сбыт бытовых электрических приборов (холодильников), сбыт запасных частей, сервисное и гарантийное обслуживание бытовых электрических приборов, услуги складского обслуживания и хранения, сдача имущества в аренду, услуга субаренды складских помещений, продажа отходов», — сказано в отчете компании.
АО «Газпром бытовые системы» еще в апреле 2025 года готовилось к перезапуску завода холодильников и стиральных машин в Петербурге, следует из пояснительной записки к финансовому отчету ООО «БСХ Бытовые Приборы», размещенному на сайте ФНС.