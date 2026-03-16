Губернатор Андрей Бочаров распорядился привести в порядок дороги после зимы

В связи с частыми сменами температуры и обилием осадков их отдельные участки пришли в ненадлежащее состояние.

Оперативное совещание, посвященное состоянию дорог на территории волгоградского региона после зимы, провел 16 февраля губернатор Андрей Бочаров.

В связи с частыми сменами температуры и обилием осадков их отдельные участки пришли в ненадлежащее состояние, затрудняющие движение автотранспорта и пешеходов, поясняют в пресс-службе обладминистрации.

Глава региона распорядился повести детальное обследование состояния федеральной, региональной и муниципальной дорожной сети и разработать план поэтапного устранения выявленных после осенне-зимнего периода дефектов.

«На дорожных объектах, находящихся на гарантии, работы необходимо выполнить за счет средств подрядных организаций», — подчеркнул губернатор.

Отдельное внимание будет уделено устранению дефектов дорожного покрытия и разметки возле учебных заведений, соцучреждений и в местах массового пребывания людей. Первоочередной этап должен быть реализован до 1 мая.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что 255 км дорог планируют отремонтировать в 2026-м в Волгограде и области.