Губернатор Андрей Бочаров распорядился привести в порядок дороги после зимы

Оперативное совещание, посвященное состоянию дорог на территории волгоградского региона после зимы, провел 16 февраля губернатор Андрей Бочаров.
В связи с частыми сменами температуры и обилием осадков их отдельные участки пришли в ненадлежащее состояние, затрудняющие движение автотранспорта и пешеходов, поясняют в пресс-службе обладминистрации.
Глава региона распорядился повести детальное обследование состояния федеральной, региональной и муниципальной дорожной сети и разработать план поэтапного устранения выявленных после осенне-зимнего периода дефектов.
«На дорожных объектах, находящихся на гарантии, работы необходимо выполнить за счет средств подрядных организаций», — подчеркнул губернатор.
Отдельное внимание будет уделено устранению дефектов дорожного покрытия и разметки возле учебных заведений, соцучреждений и в местах массового пребывания людей. Первоочередной этап должен быть реализован до 1 мая.
