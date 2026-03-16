Qarmet начал восстановление санатория «Самал» в Темиртау

«Профсоюз “Жақтау” неоднократно поднимал вопрос о восстановлении деятельности санатория-профилактория “Самал”. При прежнем инвесторе на объекте фактически не проводилось никаких работ. Со временем из-за непригодности были закрыты верхние этажи, а оставшаяся часть здания, мягко говоря, приносила больше вреда, чем пользы отдыхающим. Сегодня ремонтные работы наконец начались, запланированы серьёзные изменения и обновление инфраструктуры. Мы рады, что этот важный для металлургов вопрос сдвинулся с мертвой точки. Уверены, что после реконструкции работники комбината вновь смогут полноценно отдыхать и проходить оздоровительные процедуры», — отметил председатель профсоюза «Жақтау» Виктор Щетинин.