Qarmet начал восстановление санатория «Самал» в Темиртау

Реализация проекта станет важным шагом в развитии социальной инфраструктуры предприятия и поддержке здоровья сотрудников комбината.
Санаторий «Самал» был открыт в 1980 году на живописном берегу Самаркандского водохранилища и на протяжении десятилетий оставался одним из знаковых мест отдыха для металлургов Темиртау. Здесь сотрудники комбината проходили восстановительное лечение, укрепляли здоровье и проводили время с семьями. Санаторий играл важную роль в системе социальной поддержки работников предприятия и был хорошо известен многим поколениям металлургов.
Однако со временем состояние здания значительно ухудшилось. Из-за длительного отсутствия капитального ремонта кровля начала протекать, внутренние помещения пришли в упадок, на стенах появилась плесень. Из-за критического износа инфраструктуры деятельность учреждения была приостановлена. По результатам технических обследований и заключениям профильных комиссий объект был признан небезопасным для пребывания посетителей и закрыт.
«Профсоюз “Жақтау” неоднократно поднимал вопрос о восстановлении деятельности санатория-профилактория “Самал”. При прежнем инвесторе на объекте фактически не проводилось никаких работ. Со временем из-за непригодности были закрыты верхние этажи, а оставшаяся часть здания, мягко говоря, приносила больше вреда, чем пользы отдыхающим. Сегодня ремонтные работы наконец начались, запланированы серьёзные изменения и обновление инфраструктуры. Мы рады, что этот важный для металлургов вопрос сдвинулся с мертвой точки. Уверены, что после реконструкции работники комбината вновь смогут полноценно отдыхать и проходить оздоровительные процедуры», — отметил председатель профсоюза «Жақтау» Виктор Щетинин.
В рамках проекта планируется проведение комплексного ремонта здания, обновление фасадов и внутренних помещений, а также модернизация инженерных систем, электроснабжения, отопления, водоснабжения и вентиляции. Особое внимание будет уделено созданию комфортной и безопасной среды для отдыхающих, а также улучшению условий проживания и медицинского обслуживания.
Развитие и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений компании Qarmet. Помимо санатория «Самал», предприятие ведет работы по модернизации и других оздоровительных объектов. Так, в 2024 году в доме отдыха «Шахтёр» был восстановлен бассейн для посетителей, а в детских оздоровительных лагерях проводятся ремонтные и обновляющие работы. Поэтапно обновление коснется всех санаториев компании.
После завершения капитального ремонта санаторий-профилакторий «Самал» возобновит полноценную деятельность. Обновленный объект уже к концу 2026 года получит современный облик, комфортные условия для проживания и оздоровления и вновь станет востребованным местом отдыха и восстановления для металлургов и их семей.