В Новосибирской области утвердили выплаты семьям, потерявшим скот из-за карантина

Правительство Новосибирской области утвердило пакет мер поддержки для жителей, чьих животных изъяли в ходе противоэпизоотических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Помимо базовой компенсации, от 70 тысяч за взрослую корову, собственники и члены их семей смогут получать ежемесячную социальную помощь в течение девяти месяцев в размере прожиточного минимума на человека.
— К членам семьи относятся супруги, их родители, дети до 18 лет и до 23 лет, при условии их обучения в очной форме. Таким образом, на семью из 4-х человек выплата составит 668 160 рублей, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Также предусмотрено возмещение части стоимости молодняка крупного рогатого скота для личных подсобных хозяйств.