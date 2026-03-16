Главная свердловская больница получит миллиард рублей

Средства пойдут на внедрение современных медицинских технологий, ремонт существующих помещений и приобретение нового оборудования, сообщила заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Татьяна Савинова после отчета главного врача Игоря Трофимова. Одним из ключевых приобретений станет новый ангиограф. В министерстве здравоохранения подчеркнули, что аппарат закупается по специальному техническому заданию, разработанному врачами СОКБ № 1. Ожидается, что этот аппарат станет уникальным не только для региона, но и для всей России.