Найден способ ограничить хаотичную застройку в центре Екатеринбурга

Хаотичную застройку в центре Екатеринбурга остановить, если установить статус достопримечательного места муниципального значения в границах Макаровского моста — набережной Рабочей Молодежи, улиц 8 Марта — Куйбышева — Розы Люксембург — Толмачева — Олимпийской набережной. Такое мнение в беседе с ЕАН высказал глава экспертно-аналитического отдела ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Юрий Курашов.
Статус не ставит полный запрет на создание новых объектов в установленных границах, но обязывает применять к ним особые градостроительные нормы.
— Определяем кварталы, где может появиться ограниченная застройка для развития градостроительной композиции, формирования архитектурных акцентов, — говорит эксперт.
В случае установления нового статуса решения о застройке будет приниматься не за закрытыми дверями, а широким кругом лиц из числа специалистов Союза архитекторов и Главархитектуры.