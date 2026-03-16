К весеннему половодью начали подготовку на предприятиях СГК в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На всех электростанциях СГК, работающих в Красноярском крае, началась подготовка к прохождению паводка, первая волна которого ожидается уже в последней декаде марта. В это время в центральных и южных районах региона лед на водоемах начнет активно разрушаться. По данным Среднесибирского УГМС, в этом году осадки распределялись неравномерно, и на отдельных территориях снежные запасы превышают среднегодовые показатели почти в два раза.
Для безопасной работы энергообъектов в период весеннего разлива воды на каждом предприятии СГК организована специальная комиссия под руководством главного инженера. Для контроля за началом паводка службы ведут мониторинг метеорологических условий, состояния ледяного покрова, приточности и уровня воды. Это позволяет своевременно принимать необходимые меры для обеспечения безопасности.
На данный момент уже подготовлены осветлители и механические фильтры водоподготовительных установок. Специалисты электростанций также проверили работу водопропускных устройств и дренажных систем, а при необходимости укрепят откосы земляных дамб и берегов в местах, подверженных размыву. На случай восстановительных работ подготовлены бригады рабочих, созданы аварийные запасы строительных материалов. Планы по каждой станции содержат более 30 пунктов необходимых мероприятий.
Наибольшие вызовы и ответственность во время паводков ожидают энергетиков Назаровской ГРЭС и Красноярской ГРЭС-2. Так как они защищают от наводнения не только оборудование ГРЭС, но и город, который станция обеспечивает светом и теплом.
Эти теплоэлектростанции расположены на берегах рек Чулым и Кан и имеют собственные плотины, которые помогают поддерживать необходимый уровень воды. Обычно ледоход здесь начинается в конце марта — начале апреля. В этот период работники ГРЭС сбрасывают воду перед плотиной с помощью специальных затворов (шандоров), чтобы пропустить лед. Кроме того, на Красноярской ГРЭС-2 используется специальный теплоход «Иван Поддубный», который благодаря усиленной конструкции носовой части может ломать кромку льда на протяжении 11 километров от станции до города Зеленогорск.
После того, как уходит большая вода, энергетики вновь обследуют водопропускные объекты для определения возможных повреждений и необходимости ремонта. Работа по прохождению паводка на объектах СГК завершается обычно к концу апреля.