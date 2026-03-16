К весеннему половодью начали подготовку на предприятиях СГК в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На всех электростанциях СГК, работающих в Красноярском крае, началась подготовка к прохождению паводка, первая волна которого ожидается уже в последней декаде марта. В это время в центральных и южных районах региона лед на водоемах начнет активно разрушаться. По данным Среднесибирского УГМС, в этом году осадки распределялись неравномерно, и на отдельных территориях снежные запасы превышают среднегодовые показатели почти в два раза.