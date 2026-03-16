В Севастополе увеличат выплаты на открытие своего дела

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе безработным, которые планируют начать свой бизнес, увеличили единоразовые выплаты на открытие дела. Такое решение приняли на заседании правительства города.

Источник: РИА "Новости"

«На заседании правительства Севастополя приняли решение увеличить выплату безработным, которые хотят начать собственный бизнес. Теперь вместо 200 тысяч на открытие своего дела можно получить 300 тысяч рублей», — написал губернатор Михаил Рзвожает в Мах.

В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались 62 севастопольца. Среди них — участники СВО и их близкие: один защитник и два члена семьи участника специальной военной операции открыли свое дело при поддержке города, отметил губернатор.

Кроме того, в Севастополе действует региональная мера для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Житель города заключает контракт с правительством региона и получает 350 тысяч. На эти деньги можно открыть бизнес, пройти переобучение, организовать подсобное хозяйство.

Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года 373 семьи военнослужащих по призыву получили ежемесячное пособие на ребенка, а также единовременную выплату беременным женам.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше