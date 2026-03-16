В Севастополе увеличат выплаты на открытие своего дела

«На заседании правительства Севастополя приняли решение увеличить выплату безработным, которые хотят начать собственный бизнес. Теперь вместо 200 тысяч на открытие своего дела можно получить 300 тысяч рублей», — написал губернатор Михаил Рзвожает в Мах.
В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались 62 севастопольца. Среди них — участники СВО и их близкие: один защитник и два члена семьи участника специальной военной операции открыли свое дело при поддержке города, отметил губернатор.
Кроме того, в Севастополе действует региональная мера для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Житель города заключает контракт с правительством региона и получает 350 тысяч. На эти деньги можно открыть бизнес, пройти переобучение, организовать подсобное хозяйство.
Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года 373 семьи военнослужащих по призыву получили ежемесячное пособие на ребенка, а также единовременную выплату беременным женам.