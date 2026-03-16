В Волгограде заводчане выбирают лучших по профессии

В Волгограде на КАУСТИКе стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства. Как сообщает ИА «Высота 102», в этом году заводские соревнования в течение месяца пройдут по девяти номинациям — за звание лучшего в своём деле поборются аппаратчики химического производства, водители погрузчика, лаборанты химического анализа, машинисты холодильных установок, машинисты насосных установок, слесари по КИПиА, слесари-ремонтники, электрогазосварщики и электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования.