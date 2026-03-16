Мост через Кальмиус в Донецке могут сдать раньше срока

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, реконструкция главного моста Донецка завершена на 22%. Он добавил, что работы в круглосуточном режиме выполняет компания «Мостовик». «Старый мост демонтирован. Сейчас из 44 уже пробурено 30 скважин. Окончание работ к 1 ноября текущего года запланировано», — сказал Денис Пушилин.
Капитальный ремонт главного моста по проспекту Ильича начался в мае 2025 года. Сначала были перекрыты лишь две полосы из четырех. Но второй этап требовал полного прекращения движения.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
