Коллекторы против семьи героя: суд Волгограда встал на защиту

Инцидент рассматривался во Фроловском городском суде.

Фроловский суд Волгоградской области отказал коллекторам «Югория» во взыскании 35 900 рублей долга с семьи погибшего в СВО военнослужащего Евгения К. Иск подали к его матери Галине К. и несовершеннолетнему сыну Павлу К. как к наследникам.

Суд установил: Евгений К. погиб 2 февраля 2025 года при выполнении задач в ходе СВО. По Федеральному закону № 377-ФЗ от 07.10.2022, обязательства по займам, заключенным до контракта, прекращаются, если гибель связана со службой в СВО.

На этом основании суд отказал во взыскании долга с наследников. Решение в законную силу не вступило. Для семей участников СВО в регионе это важный прецедент: закон защищает их от претензий по старым кредитам погибших.

Ранее сообщалось, что суд отказал отцу участника СВО в выплатах.