В ближайшие полтора года под Челябинском будет рекультивирована свалка

В Челябинской области объявлен конкурс на проведение рекультивации крупной свалки в поселке Роза. Работы оценены в 165,6 млн рублей и завершатся до октября 2027 года. Подрядчик займется преобразованием участка площадью около 8,1 га, где скопилось порядка 433 тыс. кубометров отходов.
Официально полигон закрыт с конца 2018 года, однако местные жители продолжают испытывать дискомфорт из-за неприятного запаха и возгораний. Для устранения проблемы планируется создание временных дорог, формирование геометрической структуры тела свалки и укрытие ее поверхности специальным многослойным покрытием.
Завершающим этапом станет озеленение территории путем высадки травяных смесей общей массой около 600 кг. По завершении всех мероприятий территория бывшей свалки должна стать благоустроенным участком с травяным покровом. Завершить работы планируется к октябрю 2027 года, сообщает Pchela.news.