В ближайшие полтора года под Челябинском будет рекультивирована свалка

В Челябинской области объявлен конкурс на проведение рекультивации крупной свалки в поселке Роза. Работы оценены в 165,6 млн рублей и завершатся до октября 2027 года. Подрядчик займется преобразованием участка площадью около 8,1 га, где скопилось порядка 433 тыс. кубометров отходов.