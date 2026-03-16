КГК поймал крупную белорусскую компанию на обналичке

Комитетом государственного контроля Беларуси раскрыта схема уклонения от уплаты налогов со стороны крупной компании. Подробности рассказали в телеграм-канале КГК.
На махинациях попалась крупная минская компания по монтажу электрооборудования на объектах различной сложности. Так, директор компании использовал знакомого предпринимателя, чтобы обналичивать деньги. Факты неуплаты налогов и обналичивания денег выявили и пресекли сотрудники Слонимского межрайонного отдела финансовых расследований.
Выяснилось, что в бухучет компании включали фиктивные учетные документы о проведении индивидуальным предпринимателем пуско-наладочных работ установленного оборудования, которые он на самом деле не выполнял. При этом предпринимателю перечисляли фиктивную оплату. Это позволяло необоснованно завышать расходы и одновременно с этим занижать выручку самой компании.
— За пять лет на счет ИП поступило более 1,2 миллиона белорусских рублей, которые минская компания скрыла от налогообложения, — рассказали в пресс-службе.
Обналиченные деньги предприниматель потом возвращал директору компании, а себе оставлял часть суммы за расходы. Деньги директор фирмы использовал на свои нужды.
В сумме компания не уплатила налогов на сумму более 470 тысяч рублей. Ущерб в полном объеме был возмещен в ходе расследования. В отношении директора компании возбуждены уголовные дела.
