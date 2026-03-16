Проект жилого дома на месте снесённой автошколы на Невского прошёл экспертизу

В 2023 году против жилой застройки указанной территории в связи с отсутствием в пешей доступности социальной инфраструктуры и транспортной загруженностью этой части города выступала администрация Калининграда. В радиусе 800 метров от участка нет ни школ, ни детских садов, ни объектов здравоохранения, и Генпланом они не предусмотрены. Ещё один недостаток — соседство с распределительным логистическим центром, санитарно-защитная зона которого частично перекрывает участок. На этом месте авторы концепции предложили построить газовую котельную и общественное здание — например торговый комплекс с многоуровневым паркингом. За концепцию на заседании градсовета в апреле 2023 года заступился Вячеслав Генне, занимавший тогда пост советника губернатора. Он заявил, что проблемы с инфраструктурой — это не вина проектировщиков. Другие участники градостроительного совета также поддержали проект. При этом архитектора Олега Копылова смутила близость эстакады и оживлённой дороги. «И экология, и шум, и всё остальное делает этот участок под жильё… ставит большой знак вопроса в этом смысле», — сказал он.