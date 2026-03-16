Проект жилого дома на месте снесённой автошколы на Невского прошёл экспертизу

Положительное заключение получено 13 марта.

Экспертиза одобрила проект строительства жилого дома в конце ул. Невского в Калининграде — на месте снесённой государственной автошколы. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Строительство запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:15:130508:751 площадью 8688 кв. м в рамках реализации проекта комплексного развития территории. Кадастровая стоимость участка — порядка 25,3 млн рублей. Земля находится в федеральной собственности. В качестве экспертной организации выступила московская компания «Стройтехнология». Проектную документацию готовило ООО «СанТермо-Проект» (Калининградская область). Застройщик объекта — компания «Светлогорская горка» (Калининград).

Положительное заключение получено 13 марта 2026 года. Форма экспертизы — негосударственная.

В феврале 2024 года на указанной территории начали сносить комплекс бывшей государственной автошколы, в том числе главный корпус учреждения, построенный в начале XX века. Решение о реновации территории автошколы было принято в марте 2023 года на специальной правительственной комиссии под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Земельный участок с кадастровым номером 39:15:130508:17 передали в пользование госкорпорации «Дом.РФ».

Право аренды территории на пять лет перешло компании «Светлогорская горка» из группы «СК “Монолит” в январе 2024 года. Фирма предложила цену в 42,46 млн рублей, что на четверть меньше кадастровой стоимости имущества — 56,9 млн рублей.

Согласно ЕГРН, правообладателем массива с 2009 года было федеральное учреждение дополнительного профессионального образования «Калининградский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства».

В апреле 2023 года областной градсовет одобрил концепцию комплексного развития территории бывшей автошколы на ул. Невского. Она предполагает строительство двух идентичных четырёхэтажных жилых комплексов с отдельными секциями высотой шесть-восемь этажей. Между ними должен появиться пешеходный бульвар. Также предусмотрено оборудование 162 парковочных мест. Проект разрабатывало НИИ «Земля и город».

В 2023 году против жилой застройки указанной территории в связи с отсутствием в пешей доступности социальной инфраструктуры и транспортной загруженностью этой части города выступала администрация Калининграда. В радиусе 800 метров от участка нет ни школ, ни детских садов, ни объектов здравоохранения, и Генпланом они не предусмотрены. Ещё один недостаток — соседство с распределительным логистическим центром, санитарно-защитная зона которого частично перекрывает участок. На этом месте авторы концепции предложили построить газовую котельную и общественное здание — например торговый комплекс с многоуровневым паркингом. За концепцию на заседании градсовета в апреле 2023 года заступился Вячеслав Генне, занимавший тогда пост советника губернатора. Он заявил, что проблемы с инфраструктурой — это не вина проектировщиков. Другие участники градостроительного совета также поддержали проект. При этом архитектора Олега Копылова смутила близость эстакады и оживлённой дороги. «И экология, и шум, и всё остальное делает этот участок под жильё… ставит большой знак вопроса в этом смысле», — сказал он.

В начале 2025 года проект жилой застройки в конце ул. Невского вынесли на публичное обсуждение. Высота домов, согласно проекту, не должна превышать 27 м. Общая площадь жилого фонда предположительно составит 10 573,6 тыс. м² (187 квартир). Расчётное количество населения — 350 человек. Согласно нормативам, на указанной территории должно быть дошкольное образовательное учреждение не менее чем на 25 мест. Закрыть потребность планируют за счёт встроенного частного детского сада площадью 360 м².

Проект планируют реализовать в течение пяти лет. Предполагаемый срок ввода жилых домов в эксплуатацию — до 2028 года. Также на участке запланировано строительство многофункционального центра общей площадью 2 200 м² с разрешённым использованием: «Деловое управление», «Магазины», «Общественное питание», строительство объектов инженерной инфраструктуры.