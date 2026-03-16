Крупный банк сказал, что белорусы чаще всего покупают по льготному кредиту

Чаще всего в кредит в этом году белорусы покупают мебель — 16,3 тысячи товаров (54% покупок). Также приобретают кредитные деревянные окна и двери — 2,6 тысячи штук (8,6%), газовые и электрические плиты, духовые шкафы 1,5 тысячи (5%), керамическую плитку 1,4 тысячи (4,6%). Также часто в кредит покупаются ламинированные напольные покрытия, холодильники и морозильники.