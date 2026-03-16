Крупный банк сказал, что белорусы чаще всего покупают по льготному кредиту

Стало известно, что чаще всего белорусы покупают по специальной кредитной программе «На родныя тавары», пишет sb.by.
В «Беларусбанке» сообщили, что в январе-феврале 2026-го за счет льготных кредитов в Беларуси было продано свыше 30 тысяч товаров, отечественного производства. На это банком было выделено 80 миллионов белорусских рублей.
Чаще всего в кредит в этом году белорусы покупают мебель — 16,3 тысячи товаров (54% покупок). Также приобретают кредитные деревянные окна и двери — 2,6 тысячи штук (8,6%), газовые и электрические плиты, духовые шкафы 1,5 тысячи (5%), керамическую плитку 1,4 тысячи (4,6%). Также часто в кредит покупаются ламинированные напольные покрытия, холодильники и морозильники.
В «Беларусбанке» напомнили, что не так давно был расширен список товаров и производителей для этой кредитной программы, а срок возврата займа стал дифференцированным в зависимости от цены покупки.
Напомним, данный кредит банк предоставляет белорусам на льготных условиях с уплатой 4% годовых. Максимум займа — 300 базовых величин или 13,5 тысячи белорусских рублей.
