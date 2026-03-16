Иностранные инвесторы приходят в Новороссию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Марат Хуснуллин назвал политической победой приход иностранных инвесторов в Донбасс и Новороссию.
«Не буду сейчас говорить, кто, но у нас несколько иностранных инвесторов не на уровне разговоров, а приехали, изучили предприятия, посмотрели объем инвестиций, сделали предложение. По ряду мы уже приняли решение, кого поддерживаем, просто пока в целях безопасности не озвучиваем», — рассказал вице-премьер.
Марат Хуснуллин уверен, что приход иностранных инвесторов — это политическая победа. При этом он подчеркнул, что важнейшей задачей остается восстановление экономики и запуск предприятий на исторических территориях.
Он также отметил, что именно для этого была создана свободная экономическая зона, которая дает льготы резидентам. «Очень серьезное послабление по налогам, мы даем в аренду имущество за небольшую плату с правом возможности выкупить — это тоже серьезный актив, который мы сегодня предлагаем инвесторам», — добавил вице-премьер.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
