В Ростовской области стартовала весенняя посевная кампания 2026 года

Полевые работы уже в Южной и Приазовской зонах. Аграрии засевают поля ранними зерновыми и зернобобовыми культурами (горохом, ячменем и пшеницей). На данный момент засеяно уже более 55 тысяч га, в том числе горохом и 19,4 тысячи га, яровым ячмене — 3,1 тысячи га, пшеницей — 0,3 тысячи га, овсом — 0,3 тысячи га.