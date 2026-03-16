В Ростовской области стартовала весенняя посевная кампания 2026 года. Общую ситуацию и планы работ обсудили на оперативном совещании в донском правительстве.
Общая площадь пашни с учетом озимого клина в этом сезоне остается на уровне в 4,9 млн га. Под яровой сев отвели 1,9 млн га.
Полевые работы уже в Южной и Приазовской зонах. Аграрии засевают поля ранними зерновыми и зернобобовыми культурами (горохом, ячменем и пшеницей). На данный момент засеяно уже более 55 тысяч га, в том числе горохом и 19,4 тысячи га, яровым ячмене — 3,1 тысячи га, пшеницей — 0,3 тысячи га, овсом — 0,3 тысячи га.
Погода сложилась хорошая. Аграрии заранее подготовили ГСМ и технику, заготовили семена и удобрения. Запасы пополняются.
Параллельно в регионе принимаются заявки на долгосрочные льготные кредиты. Уже согласовали заявки на сумму около 8 млрд рублей.
Напомним, основной зерновой клин заложили осенью 2025 года. Озимые занимают около 2,8 млн га. Всходы зафиксировали на всей площади, почти все они в хорошем и удовлетворительном состоянии.