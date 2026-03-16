Serbian Times: Сербия могла снять запрет на экспорт вооружений

В ноябре 2024 года стало известно, что эта авиакомпания подала жалобы на федеральные и региональные правила в Бельгии, которые ограничили перевозку оружия и военной техники в Израиль. По сообщениям бельгийских СМИ, Challenge Airlines тогда отрицала, что перевозила оружие, и утверждала, что доставляла в Израиль «гуманитарную помощь и продовольствие».