Serbian Times: Сербия могла снять запрет на экспорт вооружений

Как пишет интернет-портал Serbian Times, экспорт оружия за рубеж был возобновлен в феврале после восьмимесячного эмбарго. Эту информацию подтвердили сотрудники двух государственных оружейных заводов в Сербии. Они рассказали, что в феврале 2026 года получили уведомление, в котором говорилось, что после восьмимесячного запрета экспорт оружия за рубеж продолжится.
До профсоюза дошла информация от руководства о том, что государство одобрило часть экспорта военного вооружения. Мы официально не знаем, кто является покупателями и из каких стран, но это… спасительное решение для завода, который оказался в сложной ситуации из-за запрета на экспорт.
Член профсоюза другого сербского завода — Prvi Partizan — на условиях анонимности подтвердил эту информацию, уточнив, что информацию о возобновлении оружейного экспорта они получили «около месяца назад».
Издание напоминает, что Сербия, следуя указанию президента Александра Вучича, приостановила экспорт вооружений в конце июня 2025 года — в разгар 12-дневной войны Израиля и Ирана — и на фоне частых обвинений со стороны Москвы в том, что Белград через посредников поставляет боеприпасы на Украину.
Однако во время действия восьмимесячного эмбарго Кипр и Азербайджан умудрились похвастаться артиллерийскими орудиями сербских заводов, которые они не могли получить до начала действия запрета: Кипр — ракетными установками Tamnava, а Азербайджан — самоходными гаубицами Nora.
Сербские власти не ответили на просьбу о комментариях. Белградский аэропорт «Никола Тесла» отказался предоставить данные о том, что перевозили грузовые самолеты, летавшие между Белградом и Тель-Авивом в феврале и марте.
С начала конфликта на Ближнем Востоке значительная часть международных авиаперевозок в этот регион была приостановлена, а поток грузов значительно сократился, но Challenge Airlines продолжает осуществлять грузовые перевозки в Израиль.
В ноябре 2024 года стало известно, что эта авиакомпания подала жалобы на федеральные и региональные правила в Бельгии, которые ограничили перевозку оружия и военной техники в Израиль. По сообщениям бельгийских СМИ, Challenge Airlines тогда отрицала, что перевозила оружие, и утверждала, что доставляла в Израиль «гуманитарную помощь и продовольствие».