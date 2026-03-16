Не спешите с переобувкой: синоптик рассказал, когда безопасно менять резину весной

Весна в Москве может быть обманчиво теплой, но синоптики предупреждают, что не стоит торопиться с заменой зимней резины. Несмотря на дневное потепление, ночные заморозки могут создать опасные условия на дорогах. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, когда лучше всего переобуть автомобиль.
«До конца марта в ночные часы будут наблюдаться небольшие заморозки — от 0 до −3 градусов. Днем все будет таять при температуре +6…+11, а в темное время суток — подмерзать, из-за чего на дорогах образуется гололедица. Не везде, но во многих местах, в том числе в центре города», — сообщил синоптик в беседе с телеканалом 360.ru.
Даже в теплые дни не стоит расслабляться, так как на дорогах могут оставаться опасные участки. Помимо заморозков, на некоторых участках, где плохо очищают снег, могут сохраняться сугробы. Там, где скапливаются талые воды, они подмерзают ночью, создавая дополнительные опасности для водителей.
Ильин рекомендовал менять резину в зависимости от условий дороги и маршрута. Например, если предстоит движение по грунтовым дорогам, лучше подождать с заменой, поскольку в апреле еще могут быть метели и заморозки.
