Приставы ФССП арестовали более 32 млрд рублей на счетах компании ЮГК

Судебные приставы ФССП наложили арест на денежные средства компании ЮГК на сумму свыше 32 млрд рублей. Об этом сказано в сообщении ЮГК на сервере раскрытия информации.
«Постановлением ведущего судебного пристава-исполнителя УИОИП от 13.03.2026 наложен арест на денежные средства Публичного акционерного общества “Южуралзолото группа компаний” (ПАО “ЮГК”) на сумму 32 141 541 000 рублей…», — говорится в сообщении.
Из постановления следует, что ЮГК обязана в течение трех рабочих дней перечислить нераспределенную прибыль за 2025 год и предшествующие годы — в размере не менее 33,29 млрд рублей.
Как писал сайт KP.RU, в октябре прошлого года Генпрокуратура РФ сообщила, что экс-глава ПАО «Южуралзолото Группа компаний» Константин Струков перевел за границу более 160 млрд рублей. В иске надзорного ведомства указано, что в 2006—2007 годах предприниматель завладел госактивами ОАО «Челябинскуголь» и ОАО «Южуралзолото» в результате коррупционных нарушений. Полученную прибыль он направил на создание группы взаимосвязанных компаний ЮГК. Общая стоимость этих активов оценивается в 220 млрд рублей.