Приставы ФССП арестовали более 32 млрд рублей на счетах компании ЮГК

Как писал сайт KP.RU, в октябре прошлого года Генпрокуратура РФ сообщила, что экс-глава ПАО «Южуралзолото Группа компаний» Константин Струков перевел за границу более 160 млрд рублей. В иске надзорного ведомства указано, что в 2006—2007 годах предприниматель завладел госактивами ОАО «Челябинскуголь» и ОАО «Южуралзолото» в результате коррупционных нарушений. Полученную прибыль он направил на создание группы взаимосвязанных компаний ЮГК. Общая стоимость этих активов оценивается в 220 млрд рублей.