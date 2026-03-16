Венгрия просит отменить европейские пошлины на удобрения из РФ и Белоруссии

Источник: Аргументы и факты

Венгрия обратилась к Еврокомиссии с просьбой временно обнулить пошлины и дополнительные сборы на импорт удобрений из России и Белоруссии. Об этом пишет Politico.

В письме главы Минсельхоза страны Иштвана Надя говорится, что резкий рост цен и угроза дефицита, вызванные эскалацией конфликта в Иране и блокировкой Ормузского пролива, ставят под удар доходы фермеров и продовольственную безопасность ЕС.

Министр отметил, что Венгрия производит только азотные удобрения и полностью зависит от импорта фосфорных и калийных. Без доступа к ним, предупредил Надь, урожаи могут существенно снизиться.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Братислава договорились в первой половине следующего года построить продуктопровод между своими нефтеперерабатывающими заводами.

