Венгрия просит отменить европейские пошлины на удобрения из РФ и Белоруссии

Венгрия обратилась к Еврокомиссии с просьбой временно обнулить пошлины и дополнительные сборы на импорт удобрений из России и Белоруссии. Об этом пишет Politico.
В письме главы Минсельхоза страны Иштвана Надя говорится, что резкий рост цен и угроза дефицита, вызванные эскалацией конфликта в Иране и блокировкой Ормузского пролива, ставят под удар доходы фермеров и продовольственную безопасность ЕС.
Министр отметил, что Венгрия производит только азотные удобрения и полностью зависит от импорта фосфорных и калийных. Без доступа к ним, предупредил Надь, урожаи могут существенно снизиться.
