В ЮГК заявили о взаимодействии с госорганами после ареста денежных средств

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. «Южуралзолото» (ЮГК) не дает развернутых комментариев относительно наложения ареста на денежные средства компании, оставаясь в тесном контакте с профильными ведомствами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе золотодобытчика.
«Компания тесно сотрудничает с госорганами», — отметили в пресс-службе ЮГК.
Ранее сообщалось о том, что судебные приставы наложили арест на денежные средства ЮГК на сумму 32 млрд рублей. Согласно постановлению, компания обязана в течение трех рабочих дней перечислить нераспределенную прибыль за 2025-й и предшествующие годы в размере не менее 33,29 млрд рублей.
ЮГК — один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.