Пять признаков лжесоцработника назвали эксперты волгоградцам

Пожилые россияне, в том числе и волгоградцы — в зоне риска. Мошенники все чаще представляются социальными работниками, чтобы проникнуть в квартиру, завладеть имуществом или выведать банковские данные. Схема отработана: лживые обещания, манипуляции, давление на доверие. Как отличить настоящего помощника от афериста, объяснила директор учреждения «Мой социальный помощник» Валентина Кудряшова.
Настоящий соцработник не появится на пороге внезапно. График визитов согласовывается с подопечным с первого дня обслуживания. Если человек не подавал заявление на соцпомощь через портал госуслуг или в МФЦ, никто к нему домой не придет. И уж точно соцработник не позвонит сам, если вы не состоите на обслуживании.
Пять признаков, что перед вами мошенник. Первый — приходит без предупреждения. Второй — не показывает удостоверение с фотографией и должностью. Третий — навязывает услуги сверх оговоренных. Четвертый — спрашивает про имущество, банковские реквизиты, пароли или коды из смс. Пятый — ведет себя грубо, давит, манипулирует. Любой из этих сигналов — повод немедленно прекратить разговор.
Эксперт советует — запомните: ни один сотрудник госучреждений не попросит у вас данные карты, пин-код или смс-пароль. Реальный соцработник может позвонить только чтобы уточнить самочувствие, сообщить об изменениях в соцсфере или согласовать визит.
Если возникли подозрения, полиция рекомендует потребовать удостоверение. Нет документа — закрывайте дверь. Сразу звоните 102, опишите внешность и речь незваного гостя. Не подписывайте никакие бумаги. История 82-летней Татьяны Мякенькой показывает, как бдительность спасает. Ей позвонил «внук» и срочно попросил перевести деньги. Соцработник Светлана Халтурина заподозрила неладное и предложила проверить «родственника»: попросить фото паспорта и реквизиты. Лже-внук сразу исчез.
Для волгоградцев правило одно: доверяй, но проверяй. Незнакомый «помощник» на пороге — это не повод открывать дверь. Это повод насторожиться.
