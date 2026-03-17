Нацбанк заметно поднял курс евро и курс доллара на 17 марта

Национальный банк определил валютные курсы на 17 марта, вторник. В итоге курс евро и курс доллара стали выше, а курс российского рубля стал ниже.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 17 марта, Национальным банком были установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9463 белорусского рубля, 1 евро — 3,3741 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6709 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на понедельник, 16 марта, курс доллара и курс евро выросли, а курс российского рубля стали ниже во вторник, 17 марта.
В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0131 белрубля, курс евро увеличился на 0,0144 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0263 белрубля.
