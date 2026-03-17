Посол Ирана в РФ: Москва и Тегеран продолжат работу над совместными проектами

Казем Джалали подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке может замедлить планы сторон, но не помешает договоренностям.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Конфликт на Ближнем Востоке может замедлить планы России и Ирана по сотрудничеству в рамках транспортного коридора «Север — Юг» и строительства АЭС «Бушер», но стороны полны решимости продолжать работу. Об этом сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью «Известиям».

«Нельзя сказать, что война никак не отражается на этих проектах. Конечно же, она может немного замедлить процесс реализации работ. Но две стороны полны решимости, чтобы продолжить все, о чем ранее договорились», — отметил он.

«Что касается строительства электростанций, российские коллеги пока еще на объектах, и мы надеемся на продолжение их работы. Касательно коридора “Север — Юг”, наши российские коллеги проводят проектно-изыскательские работы по всему маршруту железной дороги Решт — Астара. Но в принципе задержка той или иной работы не может препятствовать нам думать о будущем. Мы — две дружеские страны, хорошие и добрые соседи. У нас стратегические отношения и естественно мы будем продолжать в том же духе», — добавил посол.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше