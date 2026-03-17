Посол Ирана в РФ: Москва и Тегеран продолжат работу над совместными проектами

«Что касается строительства электростанций, российские коллеги пока еще на объектах, и мы надеемся на продолжение их работы. Касательно коридора “Север — Юг”, наши российские коллеги проводят проектно-изыскательские работы по всему маршруту железной дороги Решт — Астара. Но в принципе задержка той или иной работы не может препятствовать нам думать о будущем. Мы — две дружеские страны, хорошие и добрые соседи. У нас стратегические отношения и естественно мы будем продолжать в том же духе», — добавил посол.