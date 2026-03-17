Безработным добавили денег: сколько заплатят потерявшим работу в 2026 году

Минимальный и максимальный размер пособия по безработице вырос с 1 февраля 2025 года, а для граждан предпенсионного возраста действуют особые условия. Подробнее об этом aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Пособие по безработице гражданам, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, состоявшим в этот период в трудовых отношениях не менее 26 недель назначается в первые три месяца в размере 75% среднего заработка, а в следующие три месяца — в размере 60% среднего заработка», — напомнил Балынин.
Минимальная величина пособия по безработице увеличилась с начала февраля 2026 года с 1764 рублей до 1863 рублей. Максимальные же размеры выплат теперь составляют для первых трех месяцев безработицы — 15886 рублей, что больше предыдущего показателя на более чем 800 рублей, а для последующих трех месяцев — 6209 рублей (было 5880 рублей).
Экономист отметил, что для граждан предпенсионного возраста действуют особые условия обеспечения пособием по безработице. В первые три месяца размер пособия составит 75% среднего заработка, в следующие четыре месяца — 60%, в дальнейшем — 45%.
«Период выплаты пособия по безработице безработным гражданам предпенсионного возраста, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, не может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев», — отметил Балынин.
При этом он добавил, что дополнительно предусмотрена прибавка срока сверх установленных 12 месяцев на две недели за каждый год страхового стажа сверх минимально необходимого в 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.
Если женщина предпенсионного возраста имеет 28 лет страхового стажа, то период получения пособия по безработице может быть увеличен на 16 недель, то есть практически на четыре месяца.
«При этом в случае реализации данного права максимальный период выплаты пособия по безработице предпенсионеру не может превышать 24 месяца в суммарном исчислении в течение 36 месяцев. В настоящее время на протяжении всего периода нахождения в статусе безработного максимальный размер пособия по безработице для предпенсионера составляет 15886 рублей», — подытожил Балынин.