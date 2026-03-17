Безработным добавили денег: сколько заплатят потерявшим работу в 2026 году

Минимальная величина пособия по безработице увеличилась с начала февраля 2026 года с 1764 рублей до 1863 рублей. Максимальные же размеры выплат теперь составляют для первых трех месяцев безработицы — 15886 рублей, что больше предыдущего показателя на более чем 800 рублей, а для последующих трех месяцев — 6209 рублей (было 5880 рублей).