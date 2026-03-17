В ГД предложили уравнять доли детей при покупке жилья с помощью маткапитала

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Группа депутатов внесет на рассмотрение Госдумы межфракционный законопроект, которым предлагается закрепить за всеми детьми в семье равные доли владения недвижимостью в случае использования для ее покупки материнского капитала. Текст проекта есть в распоряжении ТАСС.
Законопроект будет внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Изменения предлагается внести в статью 10 федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
«Доли всех детей в жилом помещении, приобретенном (построенном, реконструированном) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, должны быть равными», — говорится в законопроекте.
Нилов пояснил ТАСС, что после покупки жилья с использованием маткапитала каждый член семьи становится собственником части недвижимости, при этом размеры долей определяют взрослые, не всегда учитывая интересы всех детей. «Ситуации в жизни бывают разные, родители далеко не всегда оказываются к ним готовы. Поэтому мы предлагаем закрепить равные детские права, отраженные в их имущественных долях, законодательно», — отметил Нилов.
Другой автор проекта, депутат Дмитрий Свищев, отметил, что государство не должно создавать ситуацию, когда внутри одной семьи дети получают разный старт во взрослую жизнь. «Кстати, сегодня запрещено выделять микродоли менее 6 квадратных метров. Но на жилье с маткапиталом это ограничение не распространяется. Абсурд: в обычной сделке ребенка нельзя “наградить” долей с кладовку, а при господдержке можно. Наш законопроект закрывает и этот пробел», — подчеркнул он.