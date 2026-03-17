Круизы по Амуру хотят вывести на новый уровень

Хабаровский и Ярославский судостроительные заводы подписали меморандум о совместной деятельности.

Об этом сообщил генеральный директор хабаровского предприятия Дмитрий Астафьев.

«Сотрудничество двух предприятий установит стратегическое партнерство в проектировании и строительстве инновационных пассажирских судов с увеличенным запасом хода для обеспечения транспортной доступности удаленных населенных пунктов и районов», — отметил Астафьев.

Предполагается партнерство в проектировании и строительстве инновационных пассажирских судов, а также Дмитрием Демешиным поставлена задача развития круизного направления на Амуре.