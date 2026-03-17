На сколько снизятся ставки по вкладам после заседания ЦБ

Об этом заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, сообщает ИА DEITA.RU.
Он полагает, что по мере снижения «ключа» ставки по вкладам также будут снижаться и в итоге могут опуститься.
По данным Центробанка, в первой декаде марта средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банках составляла около 13,9%. Васильев отмечает, что после заседания ЦБ средняя максимальная ставка по депозитам, скорее всего, продолжит снижение и достигнет уровня 13−13,5%. Он предвидит постепенное снижение ставок по вкладам параллельно с ключевой ставкой, а к концу года они могут опуститься до 11−12%.
В Совкомбанке советуют вкладчикам сохранять стратегию фиксации текущих высоких ставок на максимально долгий срок. Что касается кредитов и ипотеки, в банке также ожидают их дальнейшее снижение вслед за уменьшением ключевой ставки, однако подчеркивают, что этот процесс будет медленным, и высокие ставки по займам могут сохраняться еще долго.