Вашингтон
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На сколько снизятся ставки по вкладам после заседания ЦБ

Банк России, скорее всего, снизит ключевую ставку до 15% годовых на ближайшем заседании 20 марта.

Источник: ДЕЙТА

Об этом заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, сообщает ИА DEITA.RU.

Он полагает, что по мере снижения «ключа» ставки по вкладам также будут снижаться и в итоге могут опуститься.

По данным Центробанка, в первой декаде марта средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банках составляла около 13,9%. Васильев отмечает, что после заседания ЦБ средняя максимальная ставка по депозитам, скорее всего, продолжит снижение и достигнет уровня 13−13,5%. Он предвидит постепенное снижение ставок по вкладам параллельно с ключевой ставкой, а к концу года они могут опуститься до 11−12%.

В Совкомбанке советуют вкладчикам сохранять стратегию фиксации текущих высоких ставок на максимально долгий срок. Что касается кредитов и ипотеки, в банке также ожидают их дальнейшее снижение вслед за уменьшением ключевой ставки, однако подчеркивают, что этот процесс будет медленным, и высокие ставки по займам могут сохраняться еще долго.