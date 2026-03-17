Названы сроки, когда многодетные с Дальнего Востока снова получат миллион на ипотеку: данные Минвостокразвития

«Федеральная мера поддержки — выплата 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита при рождении третьего или последующего ребенка — продолжает действовать и не приостанавливалась. В январе-феврале ее получили 382 дальневосточных семьи, проживающие в Амурской области, Чукотском автономном округе, Хабаровском крае, Сахалинской области, Приморском крае, Магаданской области, Камчатском крае, Еврейской автономной области», — прокомментировали в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.
При этом, в семи регионах ДФО была временно приостановлена только региональная доплата — 550 тысяч рублей.
Как объяснили в министерстве, это связано с корректировкой региональных нормативно-правовых актов из-за изменения в федеральном законодательстве. Работы завершатся в апреле, и тогда выплаты возобновятся.
«Все семьи, которые уже получили федеральную выплату в 2026 году и соответствуют условиям программы, смогут получить региональную часть после того, как регионы примут соответствующие нормативно-правовые акты», — добавили в министерстве.
Ранее сообщалось о том, что часть регионов Дальнего Востока временно осталась без выплат многодетным семьям на погашение ипотеки.