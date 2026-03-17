Доллар преодолел важный рубеж: что будет дальше с курсом

Впервые с декабря прошлого года американская валюта превысила 81 рубль, сообщает ИА DEITA.RU.
Одной из причин ослабления рубля стало сокращение поддержки со стороны государства на международных валютных рынках, объясняет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Минфин временно отказался от операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила до начала апреля — это связано с предстоящими изменениями цен на нефть, которые влияют на работу этого механизма. До этого времени государство ежедневно продавало валюту на внутреннем рынке, увеличивая предложение и спрос на рубли.
Фактически, приостановка этих операций означает потерю части регулярных валютных поступлений со стороны госфонда. По предварительным оценкам участников рынка, совокупное предложение иностранной валюты может уменьшиться примерно на 200 млрд рублей, что автоматически усиливает давление на рубль и вызывает рост волатильности курса, отмечает Чернов.
Если эта пауза в операциях Минфина продлится, российская валюта по-прежнему останется под умеренным давлением. В краткосрочной перспективе доллар, вероятно, будет колебаться в диапазоне 80−85 рублей, предполагает эксперт. Дальнейшее направление курса будет зависеть от цен на нефть и решений властей по корректировке параметров бюджетного правила, которые могут быть приняты уже 20 марта.