В Бикине женщина отсудила у Минобороны миллион за дырявую крышу

Бикинский городской суд рассмотрел иск местной жительницы к Министерству обороны РФ о возмещении материального ущерба.

Источник: Комсомольская правда

Женщина, проживающая на пятом этаже многоквартирного дома, в течение шести лет страдала от ежегодных затоплений из-за неисправного состояния кровли. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщает Бикинский городской суд, женщина ежегодно с 2018 года страдала от масштабных затоплений. Причина оказалась катастрофической: над её квартирой фактически отсутствовала кровля. Здание принадлежит Министерству обороны РФ, однако собственник и управляющие структуры игнорировали жалобы женщины. Ранее судебные органы уже признавали бездействие ведомства незаконным и требовали провести капитальный ремонт здания. Однако ответственные структуры провели работы только в 2024 году. За время ожидания отделка помещений и имущество собственницы пришли в негодность.

Масштаб разрушений подтвердили результаты проведенной экспертизы. На основании представленных доказательств суд встал на сторону жительницы. С Министерства обороны РФ в пользу пострадавшей взыскан материальный ущерб в размере более 1,3 миллиона рублей, а также компенсированы понесенные судебные расходы.