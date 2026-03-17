В Бикине женщина отсудила у Минобороны миллион за дырявую крышу

Как сообщает Бикинский городской суд, женщина ежегодно с 2018 года страдала от масштабных затоплений. Причина оказалась катастрофической: над её квартирой фактически отсутствовала кровля. Здание принадлежит Министерству обороны РФ, однако собственник и управляющие структуры игнорировали жалобы женщины. Ранее судебные органы уже признавали бездействие ведомства незаконным и требовали провести капитальный ремонт здания. Однако ответственные структуры провели работы только в 2024 году. За время ожидания отделка помещений и имущество собственницы пришли в негодность.