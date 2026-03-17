Россияне могут взыскать компенсацию за инфицирование от коллеги

Россияне имеют право требовать компенсацию от коллег, если смогут доказать, что заразились инфекцией на рабочем месте. Об этом сообщила Анастасия Колодяжная, преподаватель кафедры трудового права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), в интервью ТАСС.
Колодяжная пояснила, что пострадавшие сотрудники могут подать гражданский иск через суд, чтобы взыскать средства на лечение и медикаменты, а также компенсацию за утраченный заработок на период болезни и моральный вред. Это нововведение открывает новые возможности для работников, которые столкнулись с последствиями инфекционных заболеваний, переданных на рабочем месте.
«Однако нельзя забывать, что понесенные расходы, размер заработной платы и в особенности размер морального вреда подлежат доказыванию со стороны пострадавших лиц», — отметила юрист. Это означает, что работникам необходимо будет собрать все необходимые документы и доказательства для успешного рассмотрения дела в суде.
Колодяжная также добавила, что подобные иски могут стать важным инструментом для защиты прав работников в условиях пандемии и других инфекционных угроз. Важно отметить, что наличие доказательств о заражении на рабочем месте будет ключевым фактором в успешном исходе дела.
Ситуация с инфекционными заболеваниями на рабочих местах становится все более актуальной в свете последних событий. Работодатели и сотрудники должны быть готовы к новым вызовам и возможным юридическим последствиям, связанным с безопасностью труда. Возможность подачи исков за инфицирование открывает новые горизонты для защиты прав работников, что может привести к изменениям в подходах к охране труда в России.