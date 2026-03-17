В Омске посчитали долги жителей за капремонт

Средний объем ежегодных поступлений от взносов на капремонт домов в Омской области составляет 1,9 миллиарда рублей. Ежемесячно в фонд поступает от 15 до 16 миллионов рублей. Ещё чуть больше 1 миллиарда жители должны перечислить в Фонд, но не делают этого. Это 295 933 собственников квартир.
Благодаря работе юристов и искам в суд за последние 5 лет задолженность удалось снизить. За десять лет по суду взыскали почти миллиард рублей.
За время действия программы (с 2013 года) за счёт взносов с горожан отремонтировать более 4,5 тысячи многоквартирных домов.
Данные на своём сайте публикует Фонд капитального ремонта Омской области.
С 2026 года тарифы за капитальный ремонт в Омской области повысили. За квадратный метр жилья жителям домов без лифтов придётся платить 13 рублей 27 копеек и 15 рублей 30 копеек для домов с лифтом.
В марте был выбран новый глава Фонда.