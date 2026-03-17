Фермерам Новосибирской области разрешат завести скот через 4−5 месяцев

Фермеры Новосибирской области, у которых из-за вспышек опасных инфекций изъяли скот, смогут восстановить хозяйства только через несколько месяцев. По словам министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделёва, заводить новое поголовье разрешат примерно через четыре-пять месяцев после проведения всех ветеринарных процедур.
«Во многих ЛПХ уже полностью первый этап дезинфекции проведён, потом идёт второй этап дезинфекции и потом заключительный, после этого делаются смывы. Потом ветеринары дают согласие на заведение скота, как правило, это четыре-пять месяцев, и собственник может заводить новое поголовье», — сообщил министр ТАСС.
По данным регионального Минсельхоза, в области выявили 42 очага бешенства и пять очагов пастереллёза. Из-за этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Последние случаи заболеваний сельскохозяйственных животных зафиксировали в начале марта.
Фермерам, чьи хозяйства попали под карантин, передадут официальные документы с указанием ограничений, действующих в населённых пунктах. Тем, у кого изъяли скот, положены ежемесячные выплаты — их размер соответствует среднедушевому прожиточному минимуму в регионе. Для хозяйств, лишившихся животных из-за карантина, предусмотрена компенсация за уничтоженных животных — примерно 170 рублей за каждый килограмм их веса.