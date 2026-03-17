Вашингтон
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фермерам Новосибирской области разрешат завести скот через 4−5 месяцев

Фермеры, у которых из-за вспышек бешенства и пастереллёза изъяли скот, смогут снова завести животных не раньше чем через четыре-пять месяцев.

Источник: Om1 Новосибирск

Фермеры Новосибирской области, у которых из-за вспышек опасных инфекций изъяли скот, смогут восстановить хозяйства только через несколько месяцев. По словам министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделёва, заводить новое поголовье разрешат примерно через четыре-пять месяцев после проведения всех ветеринарных процедур.

«Во многих ЛПХ уже полностью первый этап дезинфекции проведён, потом идёт второй этап дезинфекции и потом заключительный, после этого делаются смывы. Потом ветеринары дают согласие на заведение скота, как правило, это четыре-пять месяцев, и собственник может заводить новое поголовье», — сообщил министр ТАСС.

По данным регионального Минсельхоза, в области выявили 42 очага бешенства и пять очагов пастереллёза. Из-за этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Последние случаи заболеваний сельскохозяйственных животных зафиксировали в начале марта.

Фермерам, чьи хозяйства попали под карантин, передадут официальные документы с указанием ограничений, действующих в населённых пунктах. Тем, у кого изъяли скот, положены ежемесячные выплаты — их размер соответствует среднедушевому прожиточному минимуму в регионе. Для хозяйств, лишившихся животных из-за карантина, предусмотрена компенсация за уничтоженных животных — примерно 170 рублей за каждый килограмм их веса.