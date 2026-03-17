Губернатор: Аэропорт Красноярска сделал еще один шаг, чтобы стать крупным авиационным узлом в самом центре страны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В аэропорту Красноярска готовится к вводу в эксплуатацию новый ангарный комплекс.
Специалисты завершили капитальный ремонт объекта: из бывшей «холодной» секции площадью почти семь тысяч квадратных метров сделали полноценное тёплое пространство. Теперь самолёты различных классов можно обслуживать круглый год.
Инвестиции аэропорта в капитальный ремонт составили 790 млн рублей.
Губернатор края Михаил Котюков лично оценил готовность обновленного здания и подчеркнул, что создание новой инфраструктуры важно не только для развития авиасообщения внутри региона, но и для усиления транспортной системы всей страны. «Бизнес вложил в инфраструктуру собственные средства, и это правильная модель. Результат очевиден: всё техническое обслуживание можно пройти в Красноярске. Для авиакомпаний — экономия, для края — новый уровень самодостаточности. Это еще один шаг к тому, чтобы Красноярск стал крупным авиационным узлом в самом центре страны», — отметил Михаил Котюков.
До реконструкции зимой секция фактически простаивала: ворота не работали, отопления не было, бетонные плиты пола не соответствовали авиационным требованиям. Теперь здесь — монолитный армированный бетон с эпоксидным покрытием, автоматические секционные ворота с теплоизоляцией, современное освещение, система отопления и вентиляции, пенное пожаротушение и электрораспределительные колонки для подключения воздушных судов.
«Мы создали объект, сопоставимый с крупнейшими авиационными центрами страны. Ангар готов принимать воздушные суда любого класса — MC-21, Sukhoi Superjet, Boeing 737/767, Airbus 320, ИЛ-114−300. Авиакомпании теперь смогут обслуживать лайнеры прямо в Красноярске, без перегонов в другие регионы — это экономит и ресурсы, и время», — отметил генеральный директор аэропорта Красноярск Кирилл Ермаков.
«Мы летаем в сложных климатических условиях, обслуживаем отдалённые населённые пункты, в которые часто нет других путей. Заменить двигатель или устранить неисправность авионики на улице зимой невозможно. Благодаря открытию ангара мы не зависим от сторонних площадок и можем быстрее готовить технику к полётам, сокращая простои. Это напрямую влияет на надёжность и регулярность наших рейсов», — добавил руководитель центра поддержания лётной годности воздушных судов авиакомпании «КрасАвиа» Артём Мосягин.
В обновлённой части планируют разместить центр технического обслуживания и ремонта — это новые высокотехнологичные рабочие места для специалистов авиационной отрасли в регионе.