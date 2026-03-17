Губернатор: Аэропорт Красноярска сделал еще один шаг, чтобы стать крупным авиационным узлом в самом центре страны

Губернатор края Михаил Котюков лично оценил готовность обновленного здания и подчеркнул, что создание новой инфраструктуры важно не только для развития авиасообщения внутри региона, но и для усиления транспортной системы всей страны. «Бизнес вложил в инфраструктуру собственные средства, и это правильная модель. Результат очевиден: всё техническое обслуживание можно пройти в Красноярске. Для авиакомпаний — экономия, для края — новый уровень самодостаточности. Это еще один шаг к тому, чтобы Красноярск стал крупным авиационным узлом в самом центре страны», — отметил Михаил Котюков.