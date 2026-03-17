Минсельхоз: в НСО не ожидается дефицита говядины

На фоне изъятия животных жители региона уже отметили рост цен на мясо.

Источник: Аргументы и факты

Новосибирская область не столкнётся с дефицитом говядины из-за заболеваний сельскохозяйственных животных. Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов в беседе с ТАСС.

Министр ответил на вопрос о возможных рисках, сказав: «Риска такого нет».

Минсельхоз объясняет это тем, что доля заболевших животных относительно невелика по сравнению с общим количеством крупного рогатого скота в регионе. По данным ведомства, в области зарегистрировано 5 очагов пастереллёза и 42 очага бешенства, где изымают сельскохозяйственных животных. Из-за этого на территории всей области введён режим чрезвычайной ситуации. Владельцы изъятого скота получат компенсации и другие виды поддержки.

Однако новосибирцы уже отметили, что цены на говядину в магазинах значительно изменились. Продавцы отмечают, что мясо из Новосибирской области и ближайшего Алтайского края на данный момент на рынки не поступает. Приходится везти продукцию из отдалённых регионах, что сказывается на логистике и, естественно, ценах.

Если в начале февраля средняя стоимость килограмма говядины была в районе 700−800 рублей, то сейчас на рынках стоимость вырезки доходит до 1,3 — 1,5 тысячи рублей за кило.

Татьяна Картавых