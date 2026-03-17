Вашингтон
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года в Красноярск привезли больше 3 тысяч попугаев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В аэропорт Красноярск доставили очередную партию попугаев из кыргызского города Кашкар-Кыштак. Это 850 птиц пород волнистые, корелла и неразлучники.

Источник: НИА Красноярск

Специалисты Управление Россельхознадзора проверили груз и не выявили нарушений правил ветеринарно-санитарных требований. Сейчас попугаи находятся на карантине для проведения профилактических мероприятий.

Птиц доставили для индивидуального предпринимателя из Красноярска. Это уже четвертая партия с начала года. Всего в 2026 году в город привезли 3168 попугаев, почти на 1000 больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщили в Управлении.