С начала года в Красноярск привезли больше 3 тысяч попугаев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В аэропорт Красноярск доставили очередную партию попугаев из кыргызского города Кашкар-Кыштак. Это 850 птиц пород волнистые, корелла и неразлучники.
Специалисты Управление Россельхознадзора проверили груз и не выявили нарушений правил ветеринарно-санитарных требований. Сейчас попугаи находятся на карантине для проведения профилактических мероприятий.
Птиц доставили для индивидуального предпринимателя из Красноярска. Это уже четвертая партия с начала года. Всего в 2026 году в город привезли 3168 попугаев, почти на 1000 больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщили в Управлении.