В 2025 году надежность в магистральном электросетевом комплексе выросла на 7,5%

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров провел в Екатеринбурге совещание с участием руководителей филиалов — МЭС и дочерних обществ, посвященное работе компании по управлению Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС) в 2025 году.
Отмечено, что по итогам года удельная аварийность в магистральном сетевом комплексе сократилась на 7,5% к сопоставимому периоду.
Лучший абсолютный показатель надежности — у филиала МЭС Урала, наиболее высокая динамика снижения удельной аварийности — у МЭС Юга, МЭС Сибири, МЭС Северо-Запада. Также были рассмотрены предварительные итоги отопительного сезона, работа энергетиков в условиях сложных погодных явлений, в том числе экстремальных снегопадов минувшей зимой.
В 2025 году к ЕНЭС присоединено почти 3,7 ГВт мощности потребителей. Приоритетными направлениями инвестиционной программы стали мероприятия на Дальнем Востоке, в Сибири и на Юге. Так, «Россети» обеспечили максимальную надежность электроснабжения космодрома Восточный, построили сетевую инфраструктуру для крупных предприятий, включая Албазинское золоторудное месторождение, реконструировали подстанции Тувинского энергокольца, ввели новый энерготранзит в Забайкальском крае, увеличили мощность питающих центров для потребителей Краснодарского края, Республики Адыгея и Ростовской области. Кроме того, завершена часть запланированных работ по усилению Московского энергоузла.
Среди ключевых задач на 2026 год Андрей Муров назвал своевременную реализацию приоритетных проектов, исполнение инвестиционных и производственных программ, в том числе при подготовке к следующему отопительному сезону, прохождение паводкового и пожароопасного периодов, летних максимумов нагрузок.
Участники совещания рассмотрели вопросы обеспечения безопасности энергообъектов и сотрудников, охраны труда, а также предварительные финансово-экономические результаты и кадровую политику.