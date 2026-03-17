В 2025 году надежность в магистральном электросетевом комплексе выросла на 7,5%

В 2025 году к ЕНЭС присоединено почти 3,7 ГВт мощности потребителей. Приоритетными направлениями инвестиционной программы стали мероприятия на Дальнем Востоке, в Сибири и на Юге. Так, «Россети» обеспечили максимальную надежность электроснабжения космодрома Восточный, построили сетевую инфраструктуру для крупных предприятий, включая Албазинское золоторудное месторождение, реконструировали подстанции Тувинского энергокольца, ввели новый энерготранзит в Забайкальском крае, увеличили мощность питающих центров для потребителей Краснодарского края, Республики Адыгея и Ростовской области. Кроме того, завершена часть запланированных работ по усилению Московского энергоузла.