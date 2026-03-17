Юрист разъяснил ограничения на лишение премий россяин по ТК РФ

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу изменения трудового законодательства, которые ужесточили правила начисления и снижения премий. Об этом в беседе с RT сообщил юрист Илья Русяев.
По его словам, новый федеральный закон № 144-ФЗ обязал работодателей закреплять в локальных нормативных актах конкретные параметры премирования. В документах теперь должны быть прописаны виды выплат, их размеры, сроки начисления, а также условия получения, включая показатели эффективности и наличие дисциплинарных взысканий.
Одним из ключевых изменений стало ограничение на снижение премий. Как отметил юрист, наиболее частым основанием для депремирования остается дисциплинарное взыскание. Однако теперь действует прямое требование статьи 135 Трудового кодекса РФ: уменьшение возможно только за тот период, когда применено взыскание, и не более чем на 20% месячной зарплаты.
Ранее работодатели могли распространять снижение выплат на более длительный срок, однако после изменений такая практика противоречит закону.
Еще одним основанием для невыплаты премии может быть невыполнение показателей, но только при условии, что эти критерии четко закреплены в документах. Аналогичное правило действует и в случае неполностью отработанного периода или увольнения: такие условия должны быть заранее прописаны.
При этом, как подчеркнул Русяев, сам факт увольнения не дает права работодателю удерживать премию, если сотрудник выполнил все установленные условия. На это, по его словам, указывает и позиция Роструда.
Юрист напомнил, что лишение премии не является самостоятельным дисциплинарным взысканием. В статье 192 ТК РФ предусмотрены только замечание, выговор и увольнение.
Отдельное внимание уделяется формулировкам в документах работодателя. Указание о выплате премии «по усмотрению руководителя» без четких критериев после изменений может быть признано незаконным. Если же премия закреплена как часть заработной платы в трудовом договоре, прекратить ее выплату в одностороннем порядке нельзя.
Также важно соблюдение процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности. В частности, работодатель обязан запросить у сотрудника письменное объяснение в порядке статьи 193 ТК РФ. При нарушении процедуры взыскание может быть отменено, что автоматически лишает оснований для снижения премии.
По оценке юриста, после вступления изменений в силу ключевым условием законного снижения или отказа в премии становится наличие заранее закрепленных и четко сформулированных оснований в документах работодателя. В противном случае такие решения могут быть оспорены.
