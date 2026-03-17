Более 1000 водителей Красноярска наказаны за неоплаченные штрафы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года инспекторы ДПС совместно с судебными приставами провели серию рейдов по выявлению водителей с неоплаченными штрафами.
Для проверки используют аппаратно-программный комплекс, который в режиме реального времени распознает номера автомобилей и сверяет их с базой должников. Водителям дают возможность оплатить штраф на месте, чтобы избежать дальнейших санкций, сообщает Госавтоинспекция.
Если штраф не оплачивается, на имущество должника накладывают арест, включая эвакуацию автомобиля на специализированную стоянку.
Напомним, что неплательщикам грозят штраф в двойном размере, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. Проверить задолженности и оплатить штраф можно через портал «Госуслуги».
