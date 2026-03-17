В Омской области проведут мониторинг качества зерна

Государственный мониторинг зерна проведут в этом году в 68 российских регионах. В список вошла и Омская область. Мониторинг, участвовать в котором должны все производители, необходим чтобы получить объективную оценку качества собранного урожая. Об этом пишут «Коммерческие вести».
Мониторинг — стратегический вопрос продовольственной безопасности страны, а также сохранение баланса между внутренним потреблением и экспортом.
Лабораторные исследования пшеницы будут проводиться во время уборочной кампании. Оплачивать исследования будут из федерального бюджета. Впервые государственный такой мониторинг проводился в 2024 году в 29 регионах.
Ранее мы писали, что по итогам прошедшей уборочной кампании в Омской области, аграрии намолотили рекордный за последние четыре года урожай.
С начала 2025 года регион экспортировал продукцию АПК более чем на 254 миллиона долларов. Более 80% экспорта составили зерно, растительные масла, а также готовая продукция. География поставок расширилась до 43 государств. Пшеницу впервые отправили в Того, зернобобовые — в Иорданию, а другая продукция достигла рынка Колумбии. Традиционно крупными покупателями остаются Казахстан, Китай, Турция и Узбекистан.