В Омской области проведут мониторинг качества зерна

С начала 2025 года регион экспортировал продукцию АПК более чем на 254 миллиона долларов. Более 80% экспорта составили зерно, растительные масла, а также готовая продукция. География поставок расширилась до 43 государств. Пшеницу впервые отправили в Того, зернобобовые — в Иорданию, а другая продукция достигла рынка Колумбии. Традиционно крупными покупателями остаются Казахстан, Китай, Турция и Узбекистан.