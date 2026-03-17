В Иркутской области в этом году отремонтируют 131,8 км автодорог опорной сети России

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» до конца года будут проведены работы на 16 участках и четырех мостовых переходах. На эти цели из федерального и областного бюджетов направлено 10,8 млрд рублей.
«В опорную сеть входят наиболее загруженные автодороги, где наблюдается максимальный поток пассажиров и грузов. Ежегодно мы приводим отдельные участки этих дорог в нормативное состояние, что повышает комфорт и безопасность поездок, а также сокращает время в пути», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Самые масштабные работы будут проведены на автомобильной дороге Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово. Планируется капитальный ремонт двух участков в Жигаловском районе, ремонт двух участков в Эхирит-Булагатском районе, замена верхних слоев покрытия в Качугском районе и завершение ремонта трех мостов через реки Каменка, Люра и Горхон. Общая протяженность этих участков составляет 41,8 км.
На автодороге Баяндай — Еланцы — Хужир будет завершен капитальный ремонт участка в Ольхонском районе (5,6 км) и отремонтирован участок длиной 6,9 км в Баяндаевском районе.
На автодороге Тайшет — Чуна — Братск будут отремонтированы два участка в Тайшетском и Чунском районах, проведена реконструкция участка в Чунском районе и завершена реконструкция мостового перехода через суходол в Тайшетском районе. Общая протяженность этих отрезков составит 28,2 км.
Капитальный ремонт двух участков проведут на автодороге Усть-Кут — Уоян в Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах. Их общая протяженность составляет 23,4 км.
На автодороге Иркутск — Оса — Усть-Уда будет капитально отремонтирован два участка в Осинском и Усть-Удинском районах общей длиной 13,5 км.
На дороге Братск — Усть-Илимск в Усть-Илимском и Братском районах в нормативное состояние приведут участки протяженностью 12,4 км.